Felipe Monteiro, posiblemente, el mejor central de LaLiga

Gana 7 de cada 10 disputas aéreas y los rivales sólo le regatean una vez… cada dos partidos.

Su fichaje despertó recelo entre parte de los colchoneros. Algunosaficionados no entendían que no se renovase a Diego Godín con la excusa de la edad y que se fichase a Felipe Monteiro, con 30 años ya cumplidos. El caso es que , que en principio entró en la puja por Eder Militao y se retiró porque el pagaba más, acabó fijándose en las condiciones de Felipe. Con Militao camino del Bernabéu, el Atleti se decidió a pagar 20 millones de euros por Felipe y el defensa firmó tres temporadas, hasta junio de 2022. Del traspaso, por cierto, hasta 9.7 millones no acabaron en la caja del , que reconoció que ese dinero se había repartido entre diferentes intermediarios, como abono a sus comisiones por el traspaso.

Felipe Monteiro siempre supo a qué equipo llegaba y qué exigencia tendría que afrontar. “Godín es Godín y yo tengo que escribir mi propia historia” , dijo nada más aterrizar en Madrid. Luego tuvo palabras de elogio para su entrenador: "Voy a aprender mucho de Simeone, tiene experiencia. Y cuando es necesario es agresivo. tiene mucha experiencia, tengo ganas de trabajar con él" . Hizo la pretemporada, se adaptó al Atlético de Madrid poco a poco y comenzó el curso como suplente. Las lesiones de compañeros y algunos malos resultados le dieron una oportunidad de entrar en el once. “Trabajé duro y mantuve la boca cerrada”, comentó Felipe en Goal. Y a partir de entonces, fue titular indiscutible y un seguro de vida para el equipo de Simeone. Y desde entonces hasta ahora, el rendimiento de Felipe está siendo tan espectacular que se ha convertido, de largo, en el mejor fichaje colchonero de la temporada.

El brasileño ha jugado 31 partidos, con 27 completos de los últimos 28, habiendo jugado tres prórrogas incluidas, dejando la portería a cero en 11 encuentros y perdiéndose sólo uno por sanción al cumplir ciclo de amarillas . Buenos números que se convierten en impresionantes cuando se atiende a los duelos individuales. En esa suerte, Felipe es el central más poderoso de . Tiene un acierto en las entradas superior al 72%, gana 7 de cada 10 disputas aéreas y los rivales sólo le regatean una vez… cada dos partidos. Brutal en el juego aéreo, contundente en el área y además, con un talento innato para el remate en el área contraria, Felipe es uno de los mejores fichajes de la temporada en el fútbol español. Y ahora mismo quizá sea, números en mano y junto al sevillista Diego Carlos , el mejor central de LaLiga.