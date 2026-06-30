Federación Alemana: No ignoraremos este gran revés

Bernd Neundorf, presidente de la Federación Alemana de Fútbol, ha anunciado que la dirección deportiva se reunirá de nuevo con el seleccionador Julian Nagelsmann para analizar la sorpresiva eliminación del Mundial 2026.

Neundorf declaró: «Tras la amarga derrota ante Paraguay y nuestra despedida del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, ayer mantuve una larga conversación con el seleccionador Julian Nagelsmann».

También participaron los responsables deportivos Andreas Rittig y Rudi Völler. Todos coincidimos en que nuestro rendimiento en el Mundial estuvo por debajo de las expectativas».

En los próximos días analizaremos con calma las razones por las que el equipo no alcanzó su potencial.

Y añadió: «Tras este revés y los retos que vienen, no podemos ni queremos seguir como si nada. Agradecemos a los aficionados que nos apoyaron en Estados Unidos y Canadá, y a los de casa. Todos lamentamos que nuestro viaje haya terminado así».

La presión sobre Nagelsmann creció antes del torneo: la goleada 7-1 a Curazao la redujo temporalmente, pero los posteriores duelos ante Costa de Marfil (2-1) y Ecuador (1-2) no convencieron.

En dieciseisavos, la eliminación ante Paraguay, menos experimentada, tras perder en penaltis, avivó las dudas sobre el técnico de 38 años.

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