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Bayern de Múnich, noticias: Eberl contempla la venta de Hiroki Ito

El director deportivo Max Eberl puede imaginar una venta de Hiroki Ito en este periodo de traspasos. "Si con Hiroki Ito surgiera la idea de un cambio, porque él mismo nota que se va a poner difícil, entonces nos ocuparemos de ello", dijo Eberl en una ronda con los medios este miércoles.

El japonés de 27 años puede actuar con flexibilidad en defensa, pero en sus dos posiciones predilectas tiene una gran competencia. En el lateral izquierdo compiten Alphonso Davies (pese a rumores en ese sentido, según Eberl no está en venta) y el nuevo fichaje Nathaniel Brown por minutos. En la defensa central, Dayot Upamecano y Jonathan Tah son considerados titulares fijos, y la primera alternativa es Min-Jae Kim.

Ito llegó en 2024 procedente del VfB Stuttgart por 23,5 millones de euros y tiene contrato hasta 2028. En sus dos primeros años en el Bayern, recurrentes problemas de lesiones frenaron su progresión. Además de Ito, Joao Palhinha, Sacha Boey y Bryan Zaragoza también deberían abandonar el club de forma obligatoria.

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Bayern de Múnich, noticias: Eberl habla sobre la lesión de Saibari

El director deportivo del Bayern de Múnich, Max Eberl, ha dado una actualización sobre la situación del nuevo fichaje Ismael Saibari. En la presentación de Nathaniel Brown, Eberl subrayó que el marroquí, tras su lesión en el reciente Mundial, no podrá realizar con el equipo la próxima gira por Asia.

"Ismael ya está con muchas ganas. Le encantaría incluso hacer ya la gira por Asia. Pero ahora debe completar primero la rehabilitación con tranquilidad, para que después del viaje vuelva a estar completamente disponible. Entonces esperamos poder completar con él toda la última fase de la preparación", dijo Eberl.

Además, también faltarán en Asia Serge Gnabry y Lennart Karl: "Ni Serge ni Lennart viajarán. No tiene sentido hacer dos vuelos de once horas durante la rehabilitación."

Tampoco estará: Jamal Musiala, que tuvo que someterse a una pequeña operación tras el Mundial. "Con Jamal estuvo naturalmente esa grave lesión", dijo Eberl. "Ahora, con la retirada de la placa, esperamos que haya dado el último paso. Ojalá eso le libere un poco también en sentido simbólico. No lo ha tenido fácil, porque las expectativas eran altas. También las suyas propias."

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