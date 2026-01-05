FC Barcelona vs. Athletic Club de Bilbao, Semifinal de la Supercopa de España: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

FC Barcelona se enfrenta a Athletic Club de Bilbao este miércoles 7 de enero a las 20:00 horas en el estadio King Abdullah Sports City, por las semifinales de la Supercopa de España 2026.

Sigue aquí en directo el FC Barcelona vs. Athletic Club de Bilbao de la Supercopa de España 2026

Los Culés lograron avanzar al torneo gracias a su condición de ganador en LaLiga y la Copa del Rey. Barcelona es el campeón defensor de la competición y ha disputado todas las finales desde la edición de 2023, con solo una derrota (2024).

Por su parte, los Leones obtuvieron su boleto al certamen tras finalizar en la cuarta posición de LaLiga la temporada pasada. El Athletic Club no levanta el trofeo desde 2021, aunque alcanzó el juego por el título en 2022.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver FC Barcelona vs Athletic Club de Bilbao, Supercopa de España 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga de Campeones, mientras que en México y Centroamérica se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FLOW (Argentina, Paraguay y Uruguay), Win Sports (Colombia), América TV (Perú) y ECDF (Ecuador). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN 2, ESPN App y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de FC Barcelona vs Athletic Club de Bilbao

Supercopa - Supercopa King Abdullah Sports City

El partido se disputa este miércoles 7 de enero a las 20:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de King Abdullah Sports City.

México:13:00 horas

Argentina: 16:00 horas

16:00 horas Estados Unidos:14:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Barcelona contra Athletic Bilbao alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager H. Flick Alineación probable Suplentes Manager E. Valverde

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del FC Barcelona

Los Culés recuperan a Ronald Araujo para la Supercopa, su primera convocatoria desde su participación frente al Chelsea a finales de noviembre. Por su parte, Gavi y Christensen no hicieron el viaje a Arabia Saudita.

En otras noticias, Robert Lewandowski habló recientemente sobre cuándo será su retiro.

"No tengo miedo de terminar mi carrera porque estoy empezando a prepararme para ello, a preparar cosas que puedo hacer después del fútbol. Cuando era joven no pensaba en esto porque solo tenía en mi cabeza fútbol, fútbol y fútbol, pero ahora sé que estoy muy cerca de terminar mi carrera, no sé, en uno, dos, tres años... tal vez cuatro, no lo sé, pero no tengo presión.

Si algún día escucho a mi cuerpo y siento que algo ha cambiado, entonces estaré listo para acabar mi carrera", declaró en charla para el podcast High Performance.

Noticias del Athletic Club de Bilbao

Ernesto Valverde eligió a 25 futbolistas para hacer el viaje a Arabia Saudita, sin embargo, en la lista resaltan un par de ausencias. Aymeric Laporte y Yuri Berchiche no podrán acompañar a sus compañeros al no poder recuperarse de sus respectivas lesiones.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles