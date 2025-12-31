La situación de Cancelo ha sido seguida de cerca desde que dejó el Manchester City por Arabia Saudita, y parece que su estancia en el Medio Oriente podría ser de corta duración. Según Fabrizio Romano, el Inter se ha acercado a Al-Hilal para discutir la estructura de un posible acuerdo de préstamo para el lateral, mientras que Barcelona y Juventus también han estado en contacto para preguntar sobre su situación.

El afecto de Cancelo por el Barcelona no es ningún secreto. El internacional portugués pasó la temporada 2023-24 a préstamo en el Camp Nou y dejó una impresión duradera, tanto dentro como fuera del campo. Su conexión emocional quedó al descubierto durante la Copa Mundial de Clubes el verano pasado, cuando fue abucheado por los seguidores del Real Madrid tras enfrentarse a sus rivales.

Dijo: "Soy un aficionado del Barça, es normal. Me encanta el Barça. Amé a mi equipo en el Barça. Amo al grupo en el Barça. Pero ahora estoy en Al-Hilal y estoy muy feliz aquí."

Se esperaba que el Barcelona no hiciera mucha actividad en enero, limitado por las presiones del juego limpio financiero. Esa perspectiva cambió drásticamente después de que Andreas Christensen sufriera una lesión a largo plazo, dejando a Hansi Flick con pocas opciones en defensa. Aunque la prioridad del club había sido encontrar un defensa central, el nombre de Cancelo ha resurgido debido a su versatilidad. Cómodo como lateral derecho, lateral izquierdo o incluso entrando en el mediocampo, ofrece soluciones en múltiples áreas, un lujo del que el Barcelona rara vez disfruta en la actualidad.