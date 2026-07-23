El FC Barcelona anunció este jueves de forma oficial el diagnóstico definitivo de la lesión de su centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, que sufrió durante su participación con la selección de su país en el Mundial.

De Jong había abandonado la concentración de la selección de los Países Bajos lesionado, por lo que se perderá el arranque de la nueva temporada con el conjunto catalán.

El Barcelona explicó, en un comunicado oficial publicado a través de su cuenta en la plataforma "X", que las pruebas médicas a las que se sometió el jugador confirmaron una rotura del ligamento lateral de la rodilla derecha.

El club añadió en su comunicado: "Se ha acordado que el jugador continúe sometiéndose a tratamiento y a un seguimiento médico riguroso, en función de la evolución de su estado durante las próximas semanas".

El Barcelona no precisó en su comunicado el tiempo oficial de baja de De Jong, aunque el diario español "Sport" señaló que el internacional neerlandés estará de baja durante un periodo superior a cuatro meses.