Falta de carácter... ¿Cómo provocó Donis la eliminación de Arabia Saudí del Mundial?

Medios locales aseguran que el futuro del seleccionador griego Georgios Donis está en duda tras la eliminación de Arabia Saudí en la fase de grupos del Mundial 2026.

El equipo árabe quedó eliminado en la fase de grupos tras sumar solo dos puntos en tres partidos —empató con Uruguay y Cabo Verde, y perdió con España—, lo que lo dejó en cuarta posición del Grupo H y desató críticas hacia el cuerpo técnico.

Según Al Arabiya, su continuidad ya se discutía en la Federación Saudí antes del duelo con Cabo Verde, pues los responsables consideraban necesario un cambio en el cuerpo técnico.

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El canal añadió que una de las principales observaciones que los responsables de la Federación hicieron sobre el entrenador griego fue su falta de carisma a la hora de tratar con los jugadores, lo que se reflejó en la gestión de los partidos y en las decisiones técnicas, además de su incapacidad para imponer una identidad clara a la selección durante su mandato.

La Federación Saudí busca ahora un técnico con mayor liderazgo y experiencia en selecciones para afrontar la Copa del Golfo «Khaliji 27» y la Copa de Asia 2027.

El exentrenador del Al-Nassr, Jorge Jesus, es el principal candidato tras dejar el club.