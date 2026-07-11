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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Fallece un jugador tras participar en el Mundial 2026

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J. Adams
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Una gran tragedia

El fútbol llora la muerte de Jaden Adams, centrocampista de 25 años de Sudáfrica y del Mamelodi Sundowns, tras jugar tres partidos en el Mundial 2026.

Según la cadena sudafricana «soccerladuma», el centrocampista Jayden Adams, de la selección de Sudáfrica y del Mamelodi Sundowns, murió a los 25 años tras su última participación en la fase final del Mundial 2026.

Por ahora se desconocen las causas de la muerte, aunque sus representantes han confirmado la noticia.

El Mamelodi Sundowns no ha confirmado ni desmentido la noticia y ha pedido respeto para la familia del jugador.

Brinden Johnson, profesora del jugador, declaró con palabras conmovedoras que reflejan el profundo dolor de sus allegados.

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Johnson afirmó: «En este momento, la situación sigue siendo muy difícil y dolorosa... La familia no desea que nadie se ponga en contacto con ella ahora, y no estarán en condiciones de responder a nadie. Esta muerte nos ha destrozado a todos, sobre todo tras haber regresado hace apenas unos días del Mundial y recibir ahora una noticia así».

El jueves hablamos; estaba ilusionado por volver tras el Mundial y ganar la Liga de Campeones de África. Sabía lo que le esperaba y estaba preparado. No perdía el tiempo fuera, sino que lo pasaba en casa con su familia. Por eso, en este momento, no encuentro palabras, pero pedimos que se respete la privacidad de la familia. Sí, puedo confirmarles que nos ha dejado. Nadie se lo esperaba».

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