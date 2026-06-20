Fallece repentinamente el hijo de una estrella del Manchester United

La leyenda del Manchester United, Mark Hughes, lamentó la muerte de su hijo Alex, quien falleció de forma repentina a los 38 años, lo que causó gran conmoción en el fútbol británico.

En un comunicado, la Asociación de Entrenadores de la Liga Inglesa (LMA) informó que Hughes y su familia están “profundamente afligidos por la repentina e inesperada pérdida de nuestro querido hijo Alex”.

El comunicado añadía: «Alex era un hijo maravilloso, hermano de Curtis y Zina, y un marido y padre devoto de Jessica y de sus dos preciosos hijos, Sebastián y Leonardo».

Era responsable de fichajes en el Grimsby Town, donde era muy valorado por compañeros y amigos del fútbol.

Concluía: «Tenía muchos amigos y compañeros; todos le echaremos de menos. Pedimos privacidad en este duelo».

El comunicado no detalló las causas del fallecimiento, mientras llegan condolencias de clubes y figuras del fútbol británico.

Mark Hughes, leyenda del Manchester United con el que ganó dos Premier Leagues y tres Copas de Inglaterra antes de triunfar como entrenador, ha perdido a su hijo.