Fallece el exinternacional Jerry de Jong (61)

El exinternacional Jerry de Jong ha fallecido a los 61 años. Así lo anunció este lunes la KNVB. El defensa, padre del actual director de la KNVB, Nigel de Jong, jugó tres partidos con la selección holandesa a principios de los noventa.

En los Países Bajos jugó en el AZ —donde se formó—, el sc Heerenveen, el PSV y el FC Groningen, sumando 156 partidos en la Eredivisie.

Jugó una temporada en el SM Caen francés antes de regresar a los Países Bajos para vestir la camiseta del FC Eindhoven. En 2000 se retiró en el MVV.

Durante la fase de clasificación para la Eurocopa de 1992, disputó tres partidos completos con la selección, entonces como jugador del PSV: contra Grecia, Malta y Finlandia.

Con el PSV ganó dos ligas (1990/91 y 1991/92) y una Copa de Holanda (1989/90).