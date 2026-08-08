Newell's Old Boys, el club de formación del hijo Lionel de Rosario, confirmó la muerte de Jorge Messi el sábado por la tarde. Tenía 68 años.

«Su acompañamiento constante y su papel de guía entre bastidores fueron decisivos para apoyar cada paso de Lionel, desde sus inicios hasta la gloria más alta en el fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores», decía el comunicado de Newell's Old Boys.

Jorge Messi acompañó a su mundialmente famoso hijo, que en su día ya se marchó con 13 años de Newell's Old Boys al FC Barcelona, a lo largo de su carrera como asesor. Ya durante el reciente Mundial en Norteamérica se había sabido que el estado de salud de Messi padre era delicado. La familia comunicó entonces «que Jorge Messi se encuentra actualmente en una crisis de salud. Está bajo supervisión médica y está progresando dentro de sus posibilidades».

La presentadora de televisión Florencia Pena había anunciado erróneamente al inicio del Mundial la muerte del padre de Messi en una emisión en directo en la plataforma de streaming Luzu TV. Más tarde explicó que había recibido la información falsa del equipo de producción y que la había considerado fiable. «Pido disculpas a la familia Messi por el momento tan difícil que está atravesando. Lamento infinitamente haber contribuido a este dolor», mostró su arrepentimiento Pena en Instagram y dejó su trabajo en Luzu TV.

Jorge Messi, nacido en 1958, trabajó primero en una fábrica de acero. Cuando comprendió el enorme talento de su tercer hijo, Lionel, se centró en impulsar su carrera. Lionel, de baja estatura, se incorporó con 13 años a la cantera del FC Barcelona, recibió una terapia hormonal, se hizo profesional con 17 años y marcó la mayor era del club; entre 2009 y 2015, el Barça ganó tres veces la Champions League. Messi ganó ocho veces el Balón de Oro y, junto a Cristiano Ronaldo, fue el jugador más representativo de su generación.

Jorge Messi, padre de cuatro hijos, negoció los grandes contratos de su hijo, también en los traspasos de Lionel Messi al Paris Saint-Germain (2021) y dos años después al Inter Miami.