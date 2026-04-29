Fabrizio Romano lo tiene claro: aquí está el futuro de Nathan Aké

Nathan Aké podría dejar el Manchester City este verano. El periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano avanza en su canal de YouTube que ya sabe dónde jugará el defensa holandés de 58 veces internacional.

Aunque Guardiola lo valora, el lateral apenas ha jugado: acumula menos de 1500 minutos esta temporada.

«El AC Milan ya consideró fichar al holandés en el último mercado», afirma Romano, convencido de que su salida es inevitable. «Simplemente quiere más minutos», añade.

«Aké no está nada contento con sus minutos esta temporada, así que prepárense para un traspaso el próximo verano. Es un jugador muy interesante para muchos clubes, ya que puede desenvolverse tanto como lateral izquierdo como en el centro de la defensa por la izquierda».

«Por eso encaja perfectamente en el fútbol italiano», afirma Romano, quien asegura que el futuro de Aké está en la Serie A. «Aunque ya tiene ofertas de clubes de la Premier League, es probable que él mismo se decante por Italia».

El mes pasado, Aké declaró al Algemeen Dagblad que está listo para dar el siguiente paso en su carrera. «Los jóvenes están despuntando, es bonito de ver. Ganar la Carabao Cup sería un buen colofón», dijo tras la final, que ganaron 0-2.

El AD interpretó que «todo apunta a que no volverá al Etihad Stadium tras esta temporada». Pese a ello, Aké llegará al Mundial: es fijo en la selección de Ronald Koeman.