Fabrizio Romano ha ofrecido este lunes una actualización sobre Noa Lang, posible objetivo del Ajax. Según el experto en el mercado de fichajes, el extremo izquierdo de 27 años está causando una sorprendentemente buena impresión este verano en el Nápoles.

Lang regresó este verano a Nápoles después de jugar la segunda mitad de la temporada cedido en el Galatasaray. El internacional neerlandés se ha recuperado de una lesión anterior en el pulgar y, según Romano, está destacando claramente sobre el terreno de entrenamiento.

Según informaciones anteriores de la prensa italiana, el Nápoles está abierto a una salida del exjugador del PSV. El club italiano querría recibir unos 25 millones de euros por Lang, que el año pasado se trasladó de Eindhoven a Nápoles por una cifra ligeramente inferior a los 30 millones de euros.

«Lang está causando actualmente una fuerte impresión en la pretemporada», cuenta Romano en un nuevo vídeo. «Está volviendo a mostrar las cualidades por las que el Nápoles lo llevó a Italia el año pasado, y mucho menos la forma que mostró más adelante en la temporada».

El Ajax está siendo mencionado claramente como posible destino para Lang, pero según Romano todavía no se puede hablar de negociaciones concretas entre ambos clubes. «Por ahora, el Ajax no ha presentado ninguna oferta oficial, hasta donde yo sé».

Eso sí, entre bastidores sí ha habido contacto. «Se mantiene contacto con el entorno de Lang y se han producido conversaciones con sus agentes», señaló Romano, que informa de que el director técnico Jordi Cruijff ya ha mantenido esas conversaciones exploratorias.

Una posible llegada de Lang está estrechamente vinculada al futuro de Mika Godts. Según informaciones anteriores, el Paris Saint-Germain ha ofrecido entre 40 y 45 millones de euros por el belga, mientras que el Ajax apuntaría a una cantidad de entre 60 y 65 millones de euros.

Mientras tanto, el Nápoles también ha puesto sus miras en un posible refuerzo. Exequiel Zeballos, de Boca Juniors, está en el radar como posible sustituto de Lang.