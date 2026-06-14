Fabinho admite: «Marruecos nos hizo correr mucho sin el balón»

Fabinho, centrocampista de Brasil y del Al-Ittihad, elogió a Marruecos tras el 1-1 en la primera jornada del Mundial 2026.

“Primero, hay que reconocer el mérito de Marruecos: gracias a ellos nuestro medio campo no pudo imponer su juego”, afirmó.

Y añadió: «Hay que elogiar a la selección de Marruecos, es un equipo muy bueno. Quizá el hecho de que fuera el partido inaugural o el calor del clima influyeran, pero le doy mucho mérito a Marruecos, que jugó de manera magnífica».

«Mantuvieron bien la posesión y nos hicieron correr sin el balón».

Sobre la recuperación de Neymar, añadió: «No soy médico, pero por lo que veo, parece estar bien y se recupera adecuadamente».

Además, su presencia en el vestuario nos anima a todos; habla como un capitán y deseamos que regrese pronto.

El jugador del Al-Ittihad admitió la dificultad del duelo: «Sabíamos que sería muy duro; Marruecos llegó a semifinales del Mundial de Catar, así que esperábamos un partido complicado, quizá el más difícil del torneo».

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Además, respetamos a Haití y Escocia y nos preparamos para ganarles y liderar el grupo.

Tras salir como suplente en el descanso, Fabinho explicó: «Analicé lo ocurrido en la primera parte, así que me adapté mejor a lo que pedía el partido».

Y concluyó: «Siempre salgo con seriedad y fuerza para ayudar al equipo con lo que mejor sé hacer: proteger la defensa, controlar los segundos balones y cerrar espacios. Daré lo mejor de mí para ayudar a mi selección».