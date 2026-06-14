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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Fabinho admite: «Marruecos nos hizo correr mucho sin el balón»

Fabinho
Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
World Cup
Al Ittihad
1ª División
Brasil
Marruecos
EE. UU.
Arabia Saudí

¿Qué ha dicho la estrella del Al-Ittihad?

Fabinho, centrocampista de Brasil y del Al-Ittihad, elogió a Marruecos tras el 1-1 en la primera jornada del Mundial 2026.

“Primero, hay que reconocer el mérito de Marruecos: gracias a ellos nuestro medio campo no pudo imponer su juego”, afirmó.

Y añadió: «Hay que elogiar a la selección de Marruecos, es un equipo muy bueno. Quizá el hecho de que fuera el partido inaugural o el calor del clima influyeran, pero le doy mucho mérito a Marruecos, que jugó de manera magnífica».

«Mantuvieron bien la posesión y nos hicieron correr sin el balón».

Sobre la recuperación de Neymar, añadió: «No soy médico, pero por lo que veo, parece estar bien y se recupera adecuadamente».

Además, su presencia en el vestuario nos anima a todos; habla como un capitán y deseamos que regrese pronto.

El jugador del Al-Ittihad admitió la dificultad del duelo: «Sabíamos que sería muy duro; Marruecos llegó a semifinales del Mundial de Catar, así que esperábamos un partido complicado, quizá el más difícil del torneo».

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Además, respetamos a Haití y Escocia y nos preparamos para ganarles y liderar el grupo.

Tras salir como suplente en el descanso, Fabinho explicó: «Analicé lo ocurrido en la primera parte, así que me adapté mejor a lo que pedía el partido».

Y concluyó: «Siempre salgo con seriedad y fuerza para ayudar al equipo con lo que mejor sé hacer: proteger la defensa, controlar los segundos balones y cerrar espacios. Daré lo mejor de mí para ayudar a mi selección».

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