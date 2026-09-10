El periodista italiano Alessandro Alciato ha aportado más claridad sobre la sanción disciplinaria de Noa Lang. El neerlandés no entró en la convocatoria del Napoli para el duelo del miércoles por la noche ante el Arsenal (0-1).

«Ayer (martes, red.) se comportó de manera inapropiada durante el entrenamiento», dijo el director deportivo Giovanni Manna en una entrevista con La Gazzetta dello Sport antes del partido. «Noa ya ha pedido disculpas y el asunto está cerrado. Verá el partido contra el Arsenal desde la grada y después volverá a estar disponible».

Manna se negó a profundizar en lo que había sucedido exactamente durante el entrenamiento, pero el periodista italiano Alciato sabe más. En Amazon Prime explicó el miércoles por la noche por qué Lang había sido sancionado.

«Todo se originó por un pase erróneo de Antonio Vergara durante el entrenamiento de ayer. Lang no lo encajó precisamente bien. Dijo cosas que no gustaron al entrenador, sobre todo por la manera en que lo hizo. La situación llegó incluso a tal punto que Allegri lo echó del entrenamiento».

«El miércoles por la mañana, Lang pidió disculpas al entrenador, al club y a sus compañeros. Pero había que enviar una señal clara y por eso se le dejó fuera de la convocatoria para este partido. A partir del siguiente encuentro podrá volver a ser convocado con normalidad».

Lang tenía una muy mala relación con Antonio Conte, el predecesor de Allegri. Según el extremo, la temporada pasada no fue bien tratado por el técnico, que ya se ha marchado. El exjugador del PSV optó en el parón invernal por una cesión al Galatasaray. Lang regresó en verano al Napoli, donde no tiene sitio en el once titular.

El Napoli ha arrancado de forma dramática la nueva temporada de la Serie A. Tras una victoria ante el Genoa (0-2), perdió contra el Como (1-2) y el Inter (3-2). En la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, el equipo de Allegri también se quedó corto el miércoles por la noche ante el Arsenal. Martin Ødegaard marcó el único gol del partido a falta de un cuarto de hora para el final.