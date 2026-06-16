Exjugador inglés aconseja a Tuchel: «No repitas el error de Southgate»

Joe Cole, exjugador inglés, advierte de que la campaña de su país en el Mundial «no acabará bien» si el seleccionador Thomas Tuchel repite el error de su predecesor, Gareth Southgate.

Inglaterra debuta mañana miércoles ante Croacia y busca superar el subcampeonato de la Euro 2022.

Tuchel aún duda sobre la alineación, sobre todo quién, entre Morgan Rogers y Jude Bellingham, jugará detrás de Harry Kane.

Tuchel sugirió esta semana que podría alinearlos juntos, pues ya probó a Rogers en la derecha.

Sin embargo, Cole advirtió que Tuchel no debe caer en la vieja costumbre inglesa de meter a todos sus mejores jugadores en el once.

En declaraciones a Metro, Cole afirmó: «El enfoque de Tuchel ha sido refrescante. Con Gareth, tras cuatro años perdidos, el nivel bajó».

Y añadió: «Así que tuvimos la oportunidad de incorporar a nuevos jugadores, conseguimos un buen espíritu de equipo, construimos un sistema y partimos de ahí».

Sin embargo, cuando los jugadores se convirtieron en estrellas, volvimos a la vieja mentalidad del final de la era de Gareth, en la que quizá él sintió que ya no se trataba solo de once hombres en el campo.

Algunos ya eran campeones, así que Gareth parecía resistirse a cambiar.

El exjugador del Chelsea concluyó: «Llegó Thomas y reiniciamos. Tenemos a Declan Rice, Harry Kane y Jude Bellingham, grandes estrellas, y les dijo: “Yo soy el entrenador”».

Y añadió: «Creo que lo ha logrado: ha elegido un estilo de juego, una filosofía y el tipo de jugador que quiere, y seguirá por esa línea».

Estoy ilusionado, siempre que se mantenga fiel a este enfoque; si vuelve a las viejas costumbres, no acabará bien».

Y añadió: «Debemos dejar esa costumbre, pero no lo haremos, porque todos quieren saber quién será titular. A todos nos gusta comparar, pero al final hay que olvidarse de los individuos, porque lo que importa es el colectivo».

Y añadió: «En este país se nos da muy mal esto; yo mismo lo he sufrido, sobre todo al enfrentar a los jugadores entre sí. Al fin y al cabo, eres un futbolista individual que lucha con todas sus fuerzas para llegar a ser profesional, y luego debes dejar el ego de lado y dedicarte por completo al equipo cada semana».

Y añadió: «Tras el partido, hayáis jugado o no, debéis cenar juntos; es complejo, pero hay que saber gestionarlo».

Y concluyó: «Estos jugadores deben afrontar el torneo sabiendo que algunos serán estrellas, otros jugarán cada minuto y otros no jugarán ni uno, pero, más allá de su situación personal, deben dedicarse por completo al colectivo; esto vale tanto para los que empiezan el partido como para los que no».



