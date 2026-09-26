Ex Milan: Athekame, debut como titular con Suiza y asistencia

El inicio de temporada de ZacharyAthekame ha sido excelente: el lateral, ex del Milan, que pasó al Lyon cedido en seco en verano, sigue rindiendo a un gran nivel también con Suiza después de sorprender a todos en la Ligue 1. Hoy ha llegado su debut como titular con la selección helvética y dejó su firma en el claro 3-0 ante Montenegro.





Asistencia en el primer gol de Amdouni con un centro raso desde el lado derecho del área, y luego también participa en el tercer gol suizo con otro pase para Amdouni. Noventa minutos sobre el campo como titular también para Ardon Jashari, que acompañó a Freuler en la medular.