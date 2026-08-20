En el formato de YouTube "hstrystories", Undav ofreció algunas pinceladas sobre su vida privada. Entre otras cosas, el jugador de 30 años habló sobre sus comidas favoritas, que son: Gost u Birinc (una especialidad kurda), Pel (hojas de parra rellenas de arroz), lahmacun y döner.

Mientras charlaba sobre comida, en algún momento salió el sushi, tras lo cual Undav reveló su intolerancia a todo tipo de mariscos. "No puedo comer gambas. He tenido una alergia dos veces, estuve a punto de morir dos veces por eso", contó Undav. "Se me hincha todo y me falta el aire. Antes tampoco había oído hablar nunca de eso".

En general, Undav siente debilidad por los platos extremadamente picantes, y especialmente en el döner le gusta recurrir al chile rojo en polvo. El picante se mide en las llamadas unidades Scoville. En las personas normales, la sensación de dolor comienza en torno a las 2.500 unidades Scoville. Según él mismo, Undav ya ha comido una vez "un döner con tres millones de Scoville".

Daniz Undav arranca el viernes la nueva temporada con el VfB

Actualmente, Undav se prepara con el VfB Stuttgart para la nueva temporada. El primer partido oficial será el viernes, fuera de casa ante el Hansa Rostock en la DFB-Pokal. En el estreno de la Bundesliga se medirá el viernes siguiente, también a domicilio, al vigente campeón del doblete, el FC Bayern.

El duelo será al mismo tiempo una reedición de la final de la DFB-Pokal del pasado mes de mayo. Entonces, el conjunto muniqués ganó con claridad por 3-0 al VfB de Undav. En el posterior Mundial de Norteamérica, Undav fue uno de los pocos aspectos positivos de una selección alemana por lo demás decepcionante.

Con un buen inicio de temporada, Undav también quiere llamar la atención del nuevo seleccionador, Jürgen Klopp. A finales de septiembre comenzará la primera ventana internacional, con un total de cuatro duelos ante Grecia (dos veces), Países Bajos y Serbia.