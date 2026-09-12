El francés Ousmane Dembélé, estrella del Paris Saint-Germain, respondió a las críticas que ha recibido desde su coronación con el Balón de Oro de 2025, asegurando que no le molesta en absoluto el aumento de la presión sobre él tras haber obtenido el premio individual más prestigioso del fútbol.

En una entrevista con la revista "France Football", Dembélé habló sobre su vida después de ganar el Balón de Oro, señalando que el mayor cambio que percibió fue el incremento de las críticas dirigidas hacia él.

La estrella del Paris Saint-Germain dijo, según recogió la cadena RMC: "No me importa que me critiquen, es parte del juego. Siempre te expondrás a las críticas en el fútbol, y esto aumenta cuando eres el portador del Balón de Oro".

Y añadió: "He ganado el mayor premio individual, y por lo tanto estoy más bajo la lupa. Esto me hace reír, estás vigilado constantemente, pero no me molesta".

El Balón de Oro impone un nuevo desafío

Durante la temporada 2025-2026, Dembélé disputó 40 partidos con el Paris Saint-Germain en las distintas competiciones, en los que marcó 20 goles y dio 11 asistencias, asegurando que la coronación con el Balón de Oro le obliga a mantener su nivel en cada partido.

Y explicó: "Tienes que ser fuerte todo el tiempo. Debes ofrecer un buen rendimiento en cada partido, de lo contrario todos empezarán a hablar de ti y a criticarte. Es algo divertido, pero no cambia nada, las críticas siempre estarán ahí".

Dembélé considera que se ha vuelto más determinante en los partidos decisivos en comparación con la temporada anterior, especialmente en la Liga de Campeones, donde marcó en cada partido que disputó a partir de la vuelta de los cuartos de final.

Y dijo: "Estuve claramente mejor en los momentos decisivos, y eso es importante. ¿No es ese el primer criterio?".

Señaló que las lesiones que sufrió al inicio de la temporada llevaron al cuerpo técnico a tratarlo con cautela, con el fin de garantizar su disponibilidad para las grandes citas.

Dembélé no vive obsesionado con conservar el premio

Y a pesar de no figurar entre los principales candidatos a ganar el Balón de Oro de nuevo, no parece que Dembélé esté preocupado por perder el premio.

Y dijo: "Así es el fútbol. El Balón de Oro nunca fue una obsesión para mí. Era un objetivo o un sueño, sí, pero no era una obsesión".

Y añadió: "Ojalá gane el mejor".

La sorpresa de Dembélé: Kvaratskhelia, su primera elección

Al ser preguntado por el jugador que elegiría para ganar el Balón de Oro si la decisión fuera suya, Dembélé no dudó en dar su voto a su compañero en el Paris Saint-Germain, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

Dembélé colocó junto a Kvaratskhelia al inglés Harry Kane y a su excompañero en el Paris Saint-Germain Kylian Mbappé entre los tres primeros puestos.

Y cuando se le preguntó si votaría por sí mismo, respondió con contundencia: "No, si soy yo quien elige, no me pondré en la lista y no votaré por mí mismo".

Esto contrasta con Mbappé, quien dijo que "si estuviera en su mano, votaría por sí mismo en la carrera por el Balón de Oro".

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