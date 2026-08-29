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Bart DHanis

Traducido por

Este es el programa completo del Feyenoord en la Liga de Campeones

Feyenoord

Ya se conoce el programa completo del Feyenoord en la fase de liga de la Champions League. El conjunto de Róterdam empezará el 9 de septiembre contra el FC Barcelona y cerrará la fase de liga el 27 de janauri en De Kuip ante el RB Leipzig.

El Feyenoord conoció este jueves a sus ocho rivales en el sorteo. Inter, FC Porto, RB Leipzig y Como 1907 visitarán De Kuip. A domicilio le esperan cuatro citas muy diferentes ante FC Barcelona, Real Betis, Galatasaray y Viking FK.

El programa completo del Feyenoord en la Champions League:


Jornada 1 – 9 de septiembre

FC Barcelona – Feyenoord 18:45 horas


Jornada 2 – 14 de octubre

Feyenoord – Como 18:45 horas


Jornada 3 – 21 de octubre

Real Betis – Feyenoord 21:00 horas


Jornada 4 – 3 de noviembre

Feyenoord - Inter 21:00 horas


Jornada 5 – 24 de noviembre

Feyenoord – FC Porto 21:00 horas


Jornada 6 – 8 de diciembre

Viking - Feyenoord 18:45 horas


Jornada 7 – 19 de enero

Galatasaray – Feyenoord 18:45 horas


Jornada 8 – miércoles 27 de enero

Feyenoord – RB Leipzig 21:00 horas


Sobre todo el partido a domicilio contra el Barcelona figura entre los grandes atractivos del calendario. Además, el Feyenoord viajará a Sevilla para el duelo con el Real Betis y a Estambul para el encuentro con el Galatasaray. En De Kuip, Inter y FC Porto son sobre el papel los rivales más atractivos.

Al igual que en el caso del PSV, los seis primeros partidos se disputarán antes del parón invernal. En enero llegarán las jornadas siete y ocho. Un puesto entre los ocho primeros supone la clasificación directa para los octavos de final. Los equipos que terminen del noveno al 24º puesto irán a la ronda intermedia y para los que acaben del 25º al 36º, la temporada europea habrá terminado.

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