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Virgil van Dijk (Niederlande, 04) erzielt ein aberkanntes Tor gegen Marc Andre Ter Stegen (Deutschland, 01). Niederlande vs. Deutschland, Fussball, UEFA Nations League, 01. Spieltag, Gruppe B, Saison 2026 2027, 24.09.2026 Niederlande vs. Deutschland, Fussball, UEFA Nations League, 01. Spieltag, Gruppe B, Saison 2026 2027, 24.09.2026 Amsterdam Copyright: xEibner-Pressefoto ThomasxHaeslerx EP_THRImago
Jeroen van Poppel
Traducido por

Esta es la verdadera razón por la que se anuló el gol de Van Dijk contra Alemania

Holanda vs Alemania
Holanda
Alemania
UEFA Nations League A
V. van Dijk

El gol con el que Virgil van Dijk pensó que había adelantado a la selección neerlandesa el jueves por la noche ante Alemania fue anulado por un motivo distinto al que se asumió inicialmente. Según el medio alemán Kicker, el tanto no fue invalidado por una falta de Brian Brobbey sobre Marc ter Stegen, sino por otra razón.

La selección neerlandesa pensó que había marcado el 1-0 en el Johan Cruijff ArenA tras poco más de diez minutos. Van Dijk peinó de cabeza en el primer palo un saque de esquina de Cody Gakpo, tras lo cual el balón acabó en la portería junto al segundo palo, fuera del alcance de Ter Stegen.

El árbitro Alejandro Hernández Hernández concedió el gol en un primer momento, pero posteriormente fue llamado por el VAR para revisar la acción. Después de ver las imágenes a pie de campo, el español decidió anular el tanto.

En un principio se asumió que Brobbey había sido el causante de la anulación del gol porque habría obstaculizado a Ter Stegen en su intento de llegar al balón. Sin embargo, según Kicker, de la información de la federación alemana de fútbol, la DFB, se desprende que Hernández Hernández tenía otro motivo para su decisión.

Brobbey habría estado en fuera de juego en el momento en que Van Dijk tocó el balón con la cabeza. Además, el colegiado consideró que el delantero del Sunderland participaba activamente en la jugada en ese momento, por lo que el tanto del capitán neerlandés no podía subir al marcador.

Para Brobbey, el partido tuvo más tarde una continuación desagradable, ya que tuvo que retirarse lesionado tras aproximadamente media hora de juego. No mucho después, Alemania sí se adelantó por medio de Felix Nmecha, que superó de cerca al guardameta Bart Verbruggen.

También ese gol provocó frustración en la selección neerlandesa, porque Alemania siguió jugando mientras Brobbey permanecía dolorido en el círculo central. Durante mucho tiempo pareció que el 0-1 de Nmecha sería suficiente para la victoria de Die Mannschaft en Ámsterdam.

Sin embargo, Países Bajos logró empatar en el tiempo de descuento con una gran jugada. El debutante Ruben van Bommel centró con el exterior de la derecha tras una arrancada por la banda izquierda, tras lo cual Gakpo, en el segundo palo, estableció el 1-1 definitivo con una notable volea.


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