Steven Berghuis podría retirarse en el Ajax, según un análisis de ESPN.

El veterano tiene contrato con el Ajax hasta mediados de 2027 y Transfermarkt lo valora en 2,5 millones de euros.

La fuente no espera que se marche el próximo verano: «Hay muchas posibilidades de que no sea vendido y termine su carrera en el Ajax».

«Casi todos los nuevos entrenadores reconocen las cualidades de Berghuis. Todos están impresionados por su inteligencia de juego y su pase», explica la redacción.

No obstante, pierde velocidad y ya no juega como centrocampista; además, las lesiones le han hecho perderse muchos partidos en las últimas tres temporadas.

«No hay duda de que Berghuis sigue siendo valioso para el Ajax, pero que tras meses lesionado vuelva a ser uno de los mejores refleja tanto su nivel como el de la plantilla», concluye el medio con sede en Ámsterdam.

Berghuis ha disputado 176 partidos oficiales con el Ajax, en los que ha marcado 38 goles y ha dado 44 asistencias.