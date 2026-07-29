El centrocampista neerlandés Kees Smit reconoció que se siente decepcionado por el estancamiento de su futuro durante el mercado de fichajes de verano, y aseguró que todavía no descarta salir de su club, el AZ Alkmaar, pero al mismo tiempo no cierra la puerta a quedarse una temporada más.

Los últimos meses no han transcurrido como el jugador deseaba, ya que recibió un gran golpe tras ser excluido de la lista de la selección de los Países Bajos que participa en el Mundial, lo que le privó de aparecer en el torneo más importante del año, que esperaba que fuera un punto de partida hacia un paso mayor en su carrera profesional.

Y a pesar de que clubes como el Real Madrid, el Barcelona, el Bayern Múnich y el Chelsea siguieron de cerca al jugador durante toda la temporada, ese interés no se ha traducido en ofertas oficiales hasta el momento.

Smit había encomendado el asunto de su futuro al conocido agente Jorge Mendes, pero las exigencias del AZ Alkmaar, que pide 70 millones de euros para desprenderse de él, obstaculizan cualquier negociación.

El jugador declaró a la cadena neerlandesa ESPN:

«Esperaba más en esta etapa. La verdad es que no sé dónde voy a jugar. Hay una posibilidad de que me vaya, y también hay una posibilidad de que me quede, y esa es la situación actualmente. No hay nada más que pueda añadir al respecto».

El informe señaló que clubes como el Real Madrid prefirieron fichar otras opciones para reforzar el centro del campo, mientras que el resto de los grandes clubes europeos se abstuvieron de presentar ofertas debido al elevado precio del jugador y a su ausencia en el Mundial.

Por otro lado, informes neerlandeses aseguran que el PSV Eindhoven sigue tras la pista del jugador, pero Smit continúa a la espera de una gran oferta de algún club fuera de los Países Bajos, ya que su mayor sueño es triunfar en su carrera fuera de la liga neerlandesa.

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