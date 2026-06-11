España recibe un doble impulso antes de su debut en el Mundial

España recibe un doble impulso antes de debutar el lunes ante Cabo Verde en la fase de grupos del Mundial 2026.

Según la Cadena SER, los extremos Lamine Yamal y Nico Williams están listos para debutar con “La Roja”.

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No obstante, podrían empezar en el banquillo para evitar riesgos innecesarios en la primera jornada.

Lamine Yamal (18 años) sufrió una lesión en los isquiotibiales en abril con el Barcelona y luego tuvo problemas en el muslo durante la preparación mundialista.

Nico Williams, extremo del Athletic, acabó la temporada lesionado y sigue un plan de recuperación intensivo con la selección.

España comparte el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

El debut ante Cabo Verde, debutante en Mundiales, se ve como el compromiso más asequible antes de medirse a Arabia Saudí el 21 de junio y a Uruguay el 26.