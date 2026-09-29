España entra en la historia con una racha récord de 40 partidos

La selección de España continuó con su gran momento tras reforzar su historial con una racha récord de partidos consecutivos sin derrota, en paralelo a la continuidad de sus buenos resultados bajo la dirección del técnico Luis de la Fuente.

La selección española logró una amplia victoria ante su invitada Croacia por 4-1 la tarde de este martes en el partido que se disputó en la ciudad de Sevilla, dentro de la segunda jornada del Grupo 3 del Camino 1 de la Liga de Naciones de la UEFA.

Según la red "Squawka", la selección española se convirtió en la primera selección en la historia del fútbol en disputar 40 partidos consecutivos sin derrota.

Durante esta racha, España conquistó el título de la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, añadiendo así un nuevo logro histórico a su palmarés.

Además, la selección española ganó sus últimos 9 partidos en las distintas competiciones, igualando así su mejor racha de victorias bajo la dirección de De la Fuente, lograda entre junio y julio de 2024, según la red "Opta".

En la Liga de Naciones de la UEFA, Portugal y Grecia encabezan la lista de las selecciones con más victorias en la historia de la competición, con 19 triunfos cada una, frente a los 18 de Francia y España, según "Stats du Foot".

La red añadió que España marcó su gol número 70 en la historia de sus participaciones en la Liga de Naciones de la UEFA, convirtiéndose en la selección máxima goleadora en la historia del torneo.

"Stats du Foot" destacó un dato singular del español Fabián Ruiz, que se convirtió en el jugador con más partidos disputados con una selección a nivel internacional sin sufrir ninguna derrota, tras participar en 52 partidos, en los que logró 37 victorias y 15 empates.