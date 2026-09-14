«Creo que Max se ha abierto más dentro del club en el último medio año. Todos nosotros, Karl-Heinz y yo, y por supuesto también Herbert Hainer, hemos estado mucho mejor informados por él sobre todo que antes», dijo Hoeneß el lunes por la noche en una gala con motivo del 80º aniversario de la sección de baloncesto del FC Bayern. Hoeneß forma parte, al igual que el presidente Herbert Hainer y Karl-Heinz Rummenigge, del poderoso consejo de supervisión del club muniqués.

Antes de estos avances positivos de los últimos meses, según Hoeneß, Eberl había llevado en el FC Bayern «una especie de existencia de lobo solitario. Eso no nos gustaba. Pero lo ha cambiado de forma radical. En ese sentido ha trabajado de maravilla».

Justo antes de la final de la Copa de Alemania contra el VfB Stuttgart a finales de mayo, Hoeneß todavía se había expresado de forma crítica sobre Eberl. Había «dudas» sobre su trabajo y sus opciones de conseguir un nuevo contrato estaban solo «60 a 40», dijo entonces en una entrevista con Spiegel. Sin embargo, ya a finales de julio, durante la concentración en Tegernsee, Hoeneß subrayó que las perspectivas de renovación de Eberl habían subido al «100 por ciento».

Uli Hoeneß elogia a Max Eberl por los fichajes de verano del FC Bayern

Por esta declaración, Hoeneß recibió internamente «bastante lío», como reveló ahora: «Pero si ese día hubiera dicho 80 por ciento, habría habido todavía más lío. Así que esa fue una respuesta entre la peste y el cólera».

Como motivo del rápido aumento de la consideración de Eberl, Hoeneß citó, además de su supuestamente mejor política de comunicación, también los traspasos de verano cerrados con antelación. «Nuestra propuesta de fichar a los jugadores lo antes posible, porque después del Mundial posiblemente sean más caros, la ha aplicado al 100 por ciento», elogió Hoeneß. Nathaniel Brown e Ismael Saibari se marcharon a Múnich por 50 millones cada uno ya a principios de julio.

«También se ha quedado por debajo del presupuesto que habíamos fijado; queríamos invertir hasta unos 50 millones. Creo que solo hemos invertido 30 millones, porque por ventas han entrado casi 70 millones. Así que se ha hecho un buen trabajo», valoró Hoeneß.