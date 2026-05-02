«¡Es muy raro que un tipo así acabe en el Ajax, no es capaz!»

Hugo Borst criticó con dureza a Maarten Paes tras el 1-1 contra el PSV. El analista consideró que el portero del Ajax erró varias veces en la salida de balón y concluyó que no alcanza el nivel que exige Ámsterdam.

Para Borst, el portero falló sobre todo con los pies: en la primera parte entregó el balón dos veces y un error posterior casi termina en gol del PSV. «Es ridículo llamarse Paes y regalar balones así», bromeó en De Eretribune, en ESPN.

El portero llegó en febrero del FC Dallas. «En Estados Unidos hizo buenas paradas, según oigo», afirma Borst. «Pero hoy el puesto exige más. Así que es prescindible».

Para reforzar su idea, recordó una anécdota: en un entrenamiento Johan Cruijff se puso de portero y, sin usar las manos, detuvo casi todo gracias a su posicionamiento.

«Era la época de John van 't Schip y Marco van Basten», añadió. «Un espectáculo: solo con su posición lo paraba todo». Para Borst, ese ejemplo muestra lo importantes que son la visión de juego y la capacidad de sumarse al juego para un portero.

Borst concluye que Paes no está a la altura del Ajax. «Un portero debe saber hacer muchas cosas; por eso es extraño que esté en el Ajax. No está a la altura».