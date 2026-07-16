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«Es el peor momento»; Nico Williams vuelve a sorprender al Barcelona

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«... Mi hermano ya no es un niño»

Nico Williams ha recordado el verano pasado, cuando su posible fichaje por el Barcelona mantuvo en vilo al fútbol.

Recordó el frustrado fichaje por el Barcelona y su posterior renovación con el Athletic hasta 2035.

En un documental de RTVE reconoció: «Fue un año inusual. Sufrí mucho en verano, mi familia y yo tuvimos mucha presión y no fue fácil».

Su hermano y capitán del Athletic, Iñaki Williams, añadió que los constantes rumores sobre su fichaje por el Barcelona complicaron aún más la decisión.

«Si mi hermano no decidía de la noche a la mañana, o guardaba silencio o necesitaba reflexionar sobre un cambio radical en su vida, algunos pensaban que actuaba mal», añadió.

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Según Sport, Iñaki añadió: «El peor momento fue cuando vandalizaron el mural y, sobre todo, cuando mi hermano volvió de vacaciones con su novia y encontramos los cristales del coche destrozados».

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Y añadió: «Las informaciones contradictorias en los medios aumentaron la confusión y la incertidumbre».

El capitán recordó la videollamada en Ibiza: «Iñaki, he decidido quedarme». Le contesté: «¿Estás de broma?». Luego dije a mi mujer: «Este chico ya ha crecido».

Un año después, Niko reitera que tomó la decisión correcta, pese a que el Barcelona haya ganado la Liga.

«Tomé la decisión correcta», afirmó. «Prefiero quedarme en este club que ganar cinco Champions o dos Ligas, y así lo he demostrado».

Con 24 años, ahora defiende a España en el Mundial 2026 y podría estar en la final contra Argentina el domingo.

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