José Mourinho, entrenador del Real Madrid, dio a su jugador francés Eduardo Camavinga la oportunidad de ser titular en el amistoso ante la Fiorentina, para evaluar si todavía puede contar con él o no.

Pero la respuesta del jugador francés sobre el terreno de juego no fue convincente, ya que ofreció uno de sus peores partidos con el equipo.

El diario Sport explicó en un informe que Camavinga cometió numerosos errores de concentración, dio pases imprecisos y cometió fallos técnicos impropios de un jugador con su talento, en una actuación que reavivó las dudas sobre su verdadero nivel.

La situación de Camavinga se ha vuelto muy desconcertante, pues, a pesar de poseer todos los atributos que lo capacitan para triunfar, se ha convertido en un jugador que copa los titulares por sus repetidos errores y sus despistes sobre el terreno de juego, mientras que en las redes sociales circulan vídeos que muestran sus fallos.

Camavinga fue, en su momento, uno de los jugadores intocables dentro del Real Madrid; ahora, en cambio, la directiva del club está dispuesta a escuchar sin dudarlo las ofertas presentadas para ficharlo.

Pero el obstáculo reside en la postura del propio jugador, ya que Camavinga no piensa en marcharse y ha informado a la directiva del club de su deseo de quedarse y luchar por recuperar su lugar.

El nivel de Camavinga ha bajado de forma considerable y no ha logrado asegurarse un puesto fijo en el once titular; es más, parecía que su evolución técnica se había detenido, hasta el punto de que su nivel ha retrocedido en lugar de avanzar.

El jugador francés ha pasado a ofrecer niveles irregulares y depende en gran medida de destellos individuales, mientras que su fiabilidad sobre el terreno de juego ha disminuido.

Sus errores de posicionamiento y concentración se han repetido, y perder el balón se ha convertido en algo habitual; además, sus decisiones sobre el terreno de juego suscitan dudas de forma constante, mientras que algunas de sus habilidades técnicas se han convertido en motivo de crítica en lugar de elogio.