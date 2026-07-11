Erling Haaland... En Valhalla no se apuesta

Por Kirillos Daoud

Un gigante que los medios internacionales presentan como un niño rebelde que destruye todo lo que toca: lo muestran en momentos espontáneos como si fuera un niño grande que no juega al fútbol, sino una bestia cuya presencia amenaza a quienes le rodean.

Apenas tiene 29 años, ha roto todos los esquemas del sistema futbolístico actual, un sistema que aplasta talentos y los agobia con cálculos que van mucho más allá del fútbol, hasta pisotear la idea de nacionalidad y pertenencia, de modo que el jugador ya no pertenece a su club ni a su selección, sino a las empresas de publicidad y apuestas, cuyos presupuestos superan a los de algunos países pequeños.

En su primera temporada con el Borussia Dortmund marcó 62 goles en 76 partidos, un promedio goleador que atrajo a los grandes clubes y que hoy lo tiene en el Manchester City.

Haaland no se ha presentado como una de esas estrellas mundiales a las que persiguen los focos, a las que recurren los creadores de contenido y a las que siguen agencias publicitarias enteras, sino que se ha mostrado como uno de los nuevos talentos del fútbol y ha reforzado esta idea al declarar abiertamente su nacionalidad y su pertenencia a sus antepasados escandinavos, los «vikingos». Una declaración que molesta a algunos vecinos por la historia de conflictos en la región.

Querían un monstruo domesticado, sin opinión ni pertenencia, y que su única lealtad fuera hacia ese sistema que gestiona el fútbol mundial, para que actuara según sus caprichos y olvidara sus raíces, su pasión y todo lo demás; que solo se acordara de ellos y de sus órdenes. Pero este maravilloso joven escandinavo se negó a aparecer bajo esos focos deslumbrantes, y su pureza humana rechazó pertenecer a eso, y lo declaró abiertamente En el Mundial 2026, mis compañeros y yo estamos aquí para que el mundo sepa que en el fútbol aún hay hombres a los que solo les importa enaltecer el nombre de su país.

Tras cada victoria recuerda a la afición la celebración vikinga, en la que el capitán y su compañero «Odegaard» el tambor al son del cual celebran los jugadores y la afición de la selección de Noruega, con un mensaje claro: «No soy la estrella que esperáis; cuando se trata del “Valhalla”, no habléis de mí y cederé voluntariamente el brazalete de capitán a mi compañero».

Y Valhalla, querido lector, es una antigua leyenda escandinava que describe un consejo donde solo los héroes pueden sentarse; aquí no importan los focos ni la publicidad, solo la grandeza.

Erling Haaland se ha convertido en un grito humanitario frente al sistema futbolístico mundial, que quería convertirlo en parte del espectáculo sensacionalista que ofrece a costa del verdadero disfrute del fútbol.

Ojalá él y sus compañeros ganen este Mundial, están a punto de conseguirlo. quizá sea un grito contra esos sistemas corruptos que han arruinado el fútbol y lo han convertido en un espectáculo vulgar donde el contenido importa más que la competición y donde triunfan los nombres de las estrellas a costa de todo, incluso de sus nacionalidades.

Que Haaland sepa que ya es el héroe de quienes nadie recuerda, no por su talento excepcional, sino porque les ofrece la imagen de estrella que imaginan, no un monstruo creado por el marketing que controla hasta su relación con la familia y la afición y le roba hasta su propio rostro.