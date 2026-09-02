Erik ten Hag, criticado por sus declaraciones sobre Sam Lammers

Erik ten Hag recibe críticas este miércoles en De Voetbalkantine de ESPN. El director técnico del FC Twente debería haber gestionado mejor la salida de Sam Lammers, según el veredicto.

Lammers cambió este miércoles el Twente por el PSV, que pagó dos millones de euros por el delantero. «Estamos contentos con cómo lo hemos hecho», señaló Ten Hag en una breve reacción a ESPN.

«Hemos sido coherentes y hemos dado una claridad muy buena, para que todo el mundo sepa a qué atenerse. Así, cada uno también puede tomar sus decisiones. Tenemos dos delanteros muy buenos», dijo Ten Hag en referencia a Wout Weghorst y Lucas Vennegoor of Hesselink.

El periodista que sigue al club, René Wegelaar, duda de la claridad mencionada por Ten Hag. «Lammers estaba en una vía muerta. En mayo indicó que no renovaría. Cuando supo que llegaba Weghorst, pensó: me voy de aquí. Pero entonces, por supuesto, el Twente no jugó limpio.»

«Deberían haber dicho: te vamos a vender en verano. Lo vas a jugar todo desde el minuto uno. Weghorst llegará más tarde y entonces será el número uno. Pero te vamos a vender correctamente por la puerta grande. Eso es lo mejor para todas las partes. Pero, por supuesto, han mareado a Lammers. Eso no se ha hecho bien», juzga Wegelaar.

El presentador Wouter Bouwman se remite a las declaraciones de Ten Hag sobre la claridad y las formas correctas con Lammers. Sin embargo, Wegelaar no quiere saber nada de eso.

«He oído otras versiones de gente cercana. No estaba tan claro. Lammers indicó que no iba a renovar. El Twente quería venderlo porque llegaba Weghorst. Y ahí él nunca habría podido ganarle», concluyó el periodista que sigue al Twente.