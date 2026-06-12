El legendario delantero sueco Zlatan Ibrahimović, como comentarista en «Fox Sports», anunció que apoyará a Croacia en el Mundial 2026 y no a Bosnia y Herzegovina, patria de su padre, lo que indignó a la afición bosnia.

Durante el análisis de grupos, el canal recordó que el delantero, quien vistió 122 veces la camiseta sueca y marcó 62 goles, sorprendió al declarar su apoyo a Croacia, país de su madre, pese a que su padre es bosnio.

Al preguntarle por su grupo favorito, respondió: «Está Inglaterra, ¿volverá la copa a casa? Ya veremos». Luego añadió: «Tengo raíces croatas, así que los animaré».

Sus palabras enfurecieron a muchos en Bosnia y Herzegovina, que también disputa el torneo, pues lo acusaron de renegar de sus raíces paternas.

En redes llovieron críticas como «Eres un traidor, tu padre es bosnio, eres un idiota» y «Podría haber dicho que apoya a Bosnia».

Los aficionados croatas reaccionaron con orgullo y algo de pena; uno escribió: «Deberías haber jugado con nosotros; habríamos ganado el Mundial de 2018», mientras otro añadía: «Imaginad a Croacia con Mandžukić y Modrić detrás de Zlatan».

Ibrahimović no se limitó a declarar su apoyo a Croacia, sino que continuó su análisis del Grupo L con su habitual sarcasmo, señalando que Ghana cuenta con jugadores «muy talentosos», antes de asestar un duro golpe a Panamá, diciendo: «Creo que serán presa fácil para Inglaterra y Croacia, que competirán por el primer puesto, aunque Ghana podría entorpecer sus planes y arrebatarles puntos».