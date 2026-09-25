Kylian Mbappé buscó ganarse el apoyo africano en la carrera por el Balón de Oro, evocando su relación con el continente y sus orígenes cameruneses y argelinos, antes de que Samuel Eto'o anunciara su respaldo explícito a su rival Lamine Yamal, en una postura llamativa por parte de una de las mayores leyendas del fútbol africano.

Mbappé afirmó, en una entrevista con Radio Francia Internacional hace unos días: "Cada vez que visito África, me reciben con una enorme calidez. Nunca perdí el contacto con ellos. Siento el cariño de la afición allí, y realmente es un placer para mí percibir el apoyo de todo un continente", expresando su deseo de regresar al continente con el Balón de Oro y dedicárselo a su gente de alguna manera.

Y pese a que el delantero del Real Madrid recalcó su vínculo con África, no contó con el apoyo de uno de los mayores símbolos del fútbol camerunés, después de que Eto'o, exdelantero del Barcelona, anunciara su respaldo oficial a Yamal en la carrera por el premio.

Eto'o escribió, a través de sus cuentas en las redes sociales, sobre Yamal: "Merece el Balón de Oro. Es un genio, atrevido, talentoso... Le deseamos suerte en la carrera", elogiando al joven talento y asegurando que su lugar entre la afición no está ligado al resultado de la carrera.

La postura de Eto'o le brinda a Yamal un respaldo destacado de una de las figuras más importantes del fútbol africano, pese a los orígenes cameruneses de los que desciende Mbappé, con lo que la carrera por el Balón de Oro permanece abierta a una fuerte competencia entre los principales candidatos al premio.