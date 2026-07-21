Entre bastidores... Lekjaa se mueve hacia un paso decisivo

Diversos informes de la prensa marroquí revelaron que Fauzi Lekjaa, ministro delegado encargado del Presupuesto y presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol, se prepara para dar un nuevo paso en su trayectoria, al incorporarse oficialmente al Partido Autenticidad y Modernidad, a pocas semanas de las esperadas elecciones legislativas.

Según fuentes de la cadena le360, se espera que el anuncio oficial de la incorporación de Lekjaa se produzca durante la reunión del Consejo Nacional del Partido Autenticidad y Modernidad, el próximo sábado, después de meses de rumores sobre su acercamiento a la formación.

El informe precisó que la incorporación de Lekjaa al Consejo Nacional allanará automáticamente el camino para su ingreso en la Oficina Política del Partido Autenticidad y Modernidad, en su condición de miembro del Gobierno, y ello conforme a los estatutos, con lo que pasaría a formar parte del máximo órgano ejecutivo dentro del partido.

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le360 no reveló si el nuevo cargo afectará al futuro de Lekjaa como presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol (la federación marroquí del deporte).

Lekjaa es considerado uno de los rostros gubernamentales más destacados de Marruecos, dado su papel en la gestión de los asuntos presupuestarios, además de su supervisión del sector del fútbol a través de su presidencia de la Real Federación Marroquí, lo que le otorga un notable peso político y administrativo.