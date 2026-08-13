Ferran Torres, delantero del Barcelona, está cerca de incorporarse al Paris Saint-Germain, y podría someterse al reconocimiento médico el viernes, o el sábado como muy tarde, en caso de que se resuelvan los detalles finales de su traspaso entre ambos clubes.

El Paris Saint-Germain y el Barcelona han alcanzado un acuerdo inicial sobre una cifra de traspaso de unos 50 millones de euros, más 5 millones de euros en variables, mientras que el jugador no ha retomado los entrenamientos con el Barcelona ni ayer ni hoy, con el consentimiento del club.

Según la cadena francesa "Foot Mercato", no se espera que Luis Enrique, técnico del PSG, precipite el debut de Torres con el conjunto francés.

Añadió que Ferran Torres regresa de unas vacaciones que se prolongaron varias semanas tras el Mundial, y se prevé que siga un programa de entrenamiento individual, por lo que no se espera que juegue en la Supercopa contra el Lens el próximo domingo.

Sin embargo, el Paris Saint-Germain apunta a su primera participación el domingo 23 de agosto contra el Rennes en el Parque de los Príncipes, en la liga francesa, después de que haya pasado más de una semana entrenando con sus nuevos compañeros.

Según los informes, Luis Enrique tiene una idea clara de cómo emplear a Ferran Torres, ya que el técnico español valora la variedad de sus cualidades y su capacidad para jugar en el corazón del ataque o en las bandas, en lugar del puesto de delantero puro tradicional.

Su incorporación llega tras la marcha del portugués Gonçalo Ramos del PSG rumbo al Milan y, mientras Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué parecen actualmente las opciones ofensivas principales, la frecuente rotación que aplica Luis Enrique le concederá a Ferran tiempo suficiente para jugar.

Otra de las posibilidades que se barajan es reubicar a Désiré Doué en una posición más cercana al corazón del ataque, lo que dejaría un hueco en la banda para Torres.