Enrique ignora una pregunta polémica tras perder la Supercopa

El Paris Saint-Germain esperaba cerrar esta semana con un segundo título, para comenzar de la mejor manera posible la temporada 2026-2027.

Pero el club parisino vio cómo sus planes se frustraban finalmente ante el Lens, que se coronó campeón de la Supercopa de Francia tras vencer al gigante parisino por un gol a cero, la noche del domingo.

El sitio Foot Mercato publicó las declaraciones de Enrique, en las que felicitó al Lens y también se mostró satisfecho con el nivel que ofrecieron los jugadores del Saint-Germain.

Y cuando se le preguntó a Enrique sobre la situación del dúo formado por Bradley Barcola e Ibrahim Mbaye, que están cerca de abandonar el equipo y no figuraron en la convocatoria del partido, el técnico se limitó a responder «Gracias, hasta luego», ante el micrófono del canal Ligue 1+, en un claro intento de evitar responder a la pregunta.

Cabe recordar que los dos extremos parisinos despiertan un gran interés por parte del Liverpool, y que tampoco participaron en el enfrentamiento contra el Aston Villa en la Supercopa de Europa, el pasado miércoles.