Enrique advierte a la selección de Marruecos sobre Hakimi

Luis Enrique, director técnico del Paris Saint-Germain, resolvió la situación del internacional marroquí Achraf Hakimi respecto a su participación con la selección de su país durante el próximo parón internacional, confirmando que el jugador no estará en condiciones de disputar el próximo partido internacional, e insistiendo en la necesidad de no poner en riesgo su integridad.

Enrique declaró durante la rueda de prensa tras la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Olympique de Marsella por 2-1 la noche del domingo en la liga francesa: "Tengo plena confianza en Hakimi, pero no puede disputar el próximo partido internacional".

El técnico español aclaró que existe una comunicación constante entre el Paris Saint-Germain y el cuerpo técnico de la selección marroquí para hacer seguimiento del estado de Hakimi, señalando que el club es consciente de la importancia de que el jugador esté con la selección de su país.

Y añadió Enrique: "Tenemos comunicación con la selección marroquí para conocer su estado de salud, y sabemos lo importante que es para el jugador jugar con la selección".

El entrenador del Paris Saint-Germain insistió en que el club no dará ningún paso que pueda poner en peligro a Hakimi, subrayando que la prioridad es que el jugador recupere por completo su plenitud física.

Enrique cerró sus declaraciones diciendo: "Estoy contento de que pueda incorporarse a la selección, y no vamos a arriesgar nada, porque lo primero que queremos es que el jugador esté en el mejor estado de salud. Habrá comunicación, como con todos".