El joven extremo marfileño Yan Diomandé no viajará con la expedición del Leipzig a la concentración de preparación en Austria, en un movimiento que refleja su continuo deseo de fichar por el Real Madrid durante el actual mercado de fichajes de verano.

Según Florian Plettenberg, periodista de la cadena "Sky Sport - Alemania", que Diomandé no viaje era el plan claro desde el principio tanto para el jugador como para el Real Madrid, mientras las negociaciones continúan entre ambos clubes, con presión del conjunto merengue para cerrar la operación hoy sábado, o mañana como máximo.

Lee también

Nació muerto: Infantino retira su polémico proyecto tras una tormenta de críticas

Oficial: el Barcelona anuncia un brillante fichaje ofensivo

La cadena "Sky Sport - Alemania" había planteado una pregunta a Martín Demichelis, entrenador del Leipzig, que decía: "Yan Diomandé está enfermo. Vais a volar a la concentración a las 17:00. ¿Viajará Diomandé con el equipo? ¿Es ese el plan?".

Y Demichelis respondió: "Sé que es un gran tema. Yan está realmente enfermo. Ya veremos. Todavía no he hablado con el médico. Si está bien de salud, debería venir con nosotros. Si está enfermo, está enfermo".

Ambas partes aguardan las próximas horas, que podrían ser decisivas en el futuro de la estrella marfileña, mientras continúan las negociaciones entre el Real Madrid y el Leipzig para alcanzar un acuerdo definitivo.



