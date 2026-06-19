En vídeo: un pato estadounidense lidera el «ejército del tartán» contra Marruecos

Un pato de Providence, famoso en redes sociales, se ha convertido en el talismán no oficial de los aficionados escoceses en el Mundial 2026, a pocas horas del partido contra Marruecos.

La famosa pata se unió a un desfile con gaitas organizado por el «Ejército del Tartán», apodo de la afición escocesa, antes del partido de este viernes por la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos.

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El pato, conocido como «Don», llevaba la bandera de Escocia en el lomo y su collar dorado al frente de la marcha en Rhode Island, previa al duelo contra Marruecos.

“Don” es la última pata en sumarse al fútbol, tras la mexicana “Merlín”, adoptada por aficionados, según Reuters.

Conocida como «la pata animadora», saltó a la fama en 2024 al asistir a un partido de baloncesto de la Universidad de Providence, aunque pronto se le prohibió el acceso al pabellón por motivos de seguridad animal.

Aun así, sigue acudiendo a celebraciones por Providence y tiene más de 30 000 seguidores en Instagram.

Escocia venció a Haití 1-0 en la primera jornada, y Marruecos empató 1-1 con Brasil.



