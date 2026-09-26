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Saudi Arabia v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group CGetty Images Sport
Traducido por

En vídeo: un gol insólito devuelve a Mancini a Arabia Saudí dos años después

Oman vs Arabia Saudí
Oman
Arabia Saudí
Gulf Cup
H. Kadesh
R. Mancini
Omán
Arabia Saudí
Italia

Recuerdos inolvidables para el entrenador italiano

Un gol infrecuente devolvió los recuerdos de Roberto Mancini, actual seleccionador de Italia, a la selección de Arabia Saudí, casi dos años después.

La selección de Arabia Saudí se enfrentó a su par de Omán este sábado, en el estadio Al Inma de Yeda, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

En el minuto 18 del partido, Hassan Kadesh marcó el segundo gol de la selección de Arabia Saudí, tras rematar de cabeza al interior de las mallas un centro enviado por Saleh Abu Al Shamat desde un saque de esquina.

El gol es el tercero que anota Kadesh con la selección de Arabia Saudí, pese a que disputa su partido número 22 con ella, y el primero para él en el torneo del Golfo.

El gol llegó casi dos años después de los dos únicos goles del defensa del Al Ittihad con Arabia Saudí, en la victoria ante China por 2-1, el 10 de septiembre de 2024, en la clasificación para el Mundial 2026, bajo la dirección de Mancini.

Este partido fue el mejor del entrenador italiano con la selección de Arabia Saudí durante su etapa con ella, antes de que los resultados empeoraran, fuera destituido y se nombrara en su lugar al francés Hervé Renard.

Cabe recordar que Kadesh logró recuperar su lugar en el once titular de la selección de Arabia Saudí durante el torneo del Golfo, después de haber permanecido en el banquillo en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

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