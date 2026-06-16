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Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

En vídeo: Un gol de oro... Ayman Hussein pasa a la historia de Irak

Irak vs Noruega
Irak
Noruega
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A. Hussein
Irak
Noruega
EE. UU.

El autor del gol que clasificó a los Leones del Éufrates para el Mundial se pronuncia ante Noruega

Ayman Hussein, estrella de Irak, marcó un gol clave ante Noruega en el Mundial.

Este miércoles marcó el gol del triunfo ante Noruega en el estadio Gillette, en la primera jornada del Grupo 9 del Mundial 2026.

El tanto, marcado de cabeza en el minuto 39 tras centro de Amir Al-Amari, lo convierte en el segundo futbolista iraquí en anotar en un Mundial tras Ahmed Radhi en 1986.

Es el segundo iraquí en anotar en un Mundial tras Ahmed Radi, quien marcó ante Bélgica en 1986.

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Irak perdió 1-2 contra Bélgica.

Además, su tanto ante Bolivia (2-1) en el repechaje le dio al equipo el pase a la Copa del Mundo.

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