En vídeo: ¡Un brasileño lanza una «maldición» aterradora a Messi!

Antes del Mundial 2026, un aficionado brasileño evitó la “maldición de Rocky” en Filadelfia vistiendo la estatua del boxeador con la camiseta de Argentina. ¡la selección de Argentina!

Mañana sábado, en la segunda jornada del grupo, el Lincoln Financial Field acogerá el Brasil-Haití.

La Canarinha busca su primer triunfo tras el 1-1 contra Marruecos, mientras que Haití, aún sin puntos después de caer 1-0 ante Escocia, busca sorprender.

Sin embargo, la atención se ha desviado del campo a las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia, donde se encuentra la estatua de «Rocky Balboa», interpretada por Sylvester Stallone. Allí, un aficionado brasileño decidió romper la tradición: en vez de vestir la estatua con la camiseta de Brasil y atraer la mala suerte, le puso la de Argentina para desviar la “maldición” hacia su eterno rival.

¿Qué es la «maldición de Rocky» que aterroriza a Filadelfia?

La leyenda local dice que cualquier equipo cuyos colores se coloquen en la estatua perderá su siguiente partido. Gigantes del fútbol americano, el béisbol y el baloncesto, incluso favoritos de la «Super Bowl», han caído víctimas de ella.

Los Minnesota Vikings, New England Patriots y San Francisco 49ers cayeron tras vestir la estatua, y sus seguidores lo pagaron con burlas de los locales.

La situación llegó a tal punto que el Departamento de Turismo de Pensilvania emitió un comunicado irónico para advertir a las delegaciones de Brasil, Haití, Francia, Irak, Curazao, Croacia y Ghana sobre un «fenómeno bien documentado».

El texto concluía: «Pensilvania les da la bienvenida... y, como anfitriones, les avisamos de la maldición de la estatua de Rocky».

Ecuador fue la última víctima.

Días antes, miles de ecuatorianos se reunieron en las escaleras del museo, ondeando banderas y vistiendo a la estatua con la camiseta de su selección. ¿El resultado? Derrota 1-0 ante Costa de Marfil con gol en los últimos minutos, y Ecuador entró a la lista de víctimas de la “estatua de la mala suerte”.

¿Funcionará la treta de un aficionado brasileño? ¿Pasará la mala suerte a Argentina, que ni siquiera juega en Filadelfia? ¿O Rocky descubrirá el engaño y castigará a la Seleção?