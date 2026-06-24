Suiza lidera el Grupo B del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Canadá este miércoles en Vancouver.

Rubén Vargas (46') y Johan Manzambi (57') marcaron para Suiza, mientras que Promis David (76') anotó el único gol de Canadá.









Lee también

¿Marruecos o Brasil? Koeman habla del próximo rival de Holanda

El seleccionador de Irán afirma: «Nos tratan injustamente en el Mundial... y el partido contra Egipto será una excepción».

Tras una primera parte sin goles, Suiza golpeó rápido en la reanudación y amplió la ventaja con un contraataque.

Los locales dominaron gran parte del segundo tiempo y generaron múltiples ataques, pero el portero del Borussia Dortmund, Gregor Kobel, estuvo acertado y evitó el empate.





Con 7 puntos y el primer lugar del Grupo 2, Suiza avanzó a los dieciseisavos de final y enfrentará a uno de los mejores terceros, salido de los grupos E, F, G, I o J.

Así, Suiza podría cruzarse con el tercero del Grupo 5, 6, 7, 9 o 10.

Canadá, segunda con 6 puntos, jugará contra el subcampeón del Grupo 1 (República Checa, Corea del Sur, México o Sudáfrica).



