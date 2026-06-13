En vídeo: Ronaldo llega a Miami y se prepara para el Mundial de forma distinta

La selección de Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, llegó a Miami para prepararse de cara a los partidos del Grupo 11 del Mundial 2026.

Tras llegar a EE. UU., el astro publicó fotos en Instagram disfrutando de las playas de Miami.

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La FIFA celebró la llegada de Ronaldo publicando un video en sus redes en el que se le ve descender del avión.

La FIFA acompañó el vídeo con un breve mensaje: «Ya está aquí. CR7».

Portugal integra el Grupo 11 con República Democrática del Congo —rival el miércoles—, Colombia y Uzbekistán.

Ronaldo aspira a que los “Marineros” conquisten su primer Mundial tras sus decisivas aportaciones en la Euro 2016 y la Liga de Naciones 2025.



