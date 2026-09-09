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Loai Mohamed

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En vídeo: Raphinha logra una racha sin precedentes, pero 6 segundos le privan del récord de Messi

Raphinha
L. Messi
Barcelona vs Feyenoord
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La estrella brasileña continúa brillando

El brasileño Raphinha, estrella del Barcelona, ha logrado una racha sin precedentes en su trayectoria con el equipo, tras marcar en la portería del Feyenoord neerlandés en la Liga de Campeones de Europa.

Raphinha anotó un gol para el Barcelona en la portería del Feyenoord a los apenas 3 minutos del pitido inicial del partido entre ambos equipos, disputado la noche de este miércoles en el estadio "Spotify Camp Nou", en el marco de la jornada inaugural de la fase de liga.

El delantero brasileño aprovechó un pase de Lamine Yamal, regateó a los defensas del equipo neerlandés y remató con facilidad a la red.

Según la cuenta "Stats Foot", Raphinha ha marcado en 6 partidos consecutivos con el Barcelona en todas las competiciones, por primera vez en su trayectoria con el equipo.

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Los goles de Raphinha llegaron en los cinco partidos disputados esta temporada ante el Elche, el Athletic de Bilbao, el Rayo Vallecano y el Valencia en LaLiga, y luego ante el Feyenoord en la Liga de Campeones de Europa, teniendo en cuenta que también había marcado en la portería del Real Betis en LaLiga en el último partido que jugó la pasada temporada.

El gol de Raphinha llegó a los dos minutos y 50 segundos del pitido inicial, y es el segundo gol inaugural más rápido de una temporada del Barça en la Liga de Campeones de Europa.

Lionel Messi, ex capitán del Barcelona, encabeza esta lista, tras marcar un gol en la portería del Celtic a los dos minutos y 44 segundos el 13 de septiembre de 2016.

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