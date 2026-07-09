En vídeo: ¡Queman un muñeco de Mbappé antes del partido contra Marruecos!

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, ha recibido duras críticas horas antes del partido contra Marruecos en el Mundial 2026.

Marruecos se medirá a Francia este jueves en el estadio Gillette de Boston, en el arranque de los cuartos de final.

El astro francés no atraviesa su mejor momento desde que marcó el 1-0 ante Paraguay en octavos.

Tras el partido, Mbappé rechazó saludar al portero paraguayo Orlando Gil y criticó la agresividad de la selección sudamericana.

Desde entonces, el delantero ha recibido duras críticas de autoridades paraguayas como la senadora Celeste Amarilla y el senador Juan Carlos «Nano» Glaverna.

La imagen más llamativa la ofreció la propia afición, que quemó un muñeco con el nombre de Mbappé en un ambiente festivo, según reveló la emisora francesa «Radio Mont Carlo».

En las últimas horas la Federación Francesa, Gianni Infantino y hasta la ONU han emitido comunicados en su defensa.

Mbappé, con 7 goles, es el segundo máximo anotador del Mundial 2026, a solo un tanto de Lionel Messi.