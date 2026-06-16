Kylian Mbappé, estrella de Francia, superó el récord de Lionel Messi al anotar dos goles ante Senegal en el partido inaugural.

En el minuto 66, recibió un pase de Michael Oulissi en el estadio MetLife, y la envió directamente a la portería de Édouard Mendy, poniendo a los «Gallos» por delante en el marcador.

En el descuento sentenció con un disparo potente desde fuera del área, fijando el 3-1 final.

Con este doblete, Mbappé llegó a 14 goles en Copas del Mundo, superando a Pelé (12) y a Messi (13), y empató a Gerd Müller.

“La Pulga” podría igualarlo si marca ante Argelia este miércoles, en el Grupo 10.

Además, Mbappé se convirtió en el máximo goleador histórico de Francia en un Mundial, superando a Just Fontaine (13 goles), según «Opta».

Necesita dos tantos para igualar a Miroslav Klose, máximo goleador del Mundial, y tres para superarlo.