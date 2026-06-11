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En vídeo: Mbappé califica de «horrible» que Deschamps entrene a Italia

K. Mbappe
D. Deschamps
World Cup
Francia
Italia
Argentina

Mbappé bromea sobre el entrenamiento de Deschamps con Argentina

Kylian Mbappé, estrella de Francia, afirmó que la mejor despedida para el seleccionador Didier Deschamps es ganar.

Mbappé añadió en M6 Info: «A Deschamps le encanta ganar, por eso nos esforzaremos para que tenga el mejor final posible en sus últimas copas del mundo».

Y bromeó: «Ojalá este sea su último Mundial, porque no quiero que entraine a otro equipo o selección».

Y, entre risas, añadió: «He leído que podría irse a entrenar a Italia o algo así; sería terrible».

La presentadora añadió: «He leído que irá a Argentina», y Mbappé sentenció: «No, eso es una tontería».

Mbappé concluyó: «Estamos bien aquí, no intenten darle la vuelta a las cosas y confundirnos, no es el momento adecuado». 

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