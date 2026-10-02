En un gesto de lealtad que trajo de vuelta los recuerdos de aquellos años dorados en el Santiago Bernabéu, el brasileño Marcelo se sumó a la ola de apoyo mundial que recibe su amigo y compañero de glorias Cristiano Ronaldo, con un mensaje emotivo que incendió las redes sociales.

El histórico lateral izquierdo del Real Madrid publicó un emotivo vídeo en el que aparece fundido en un cálido abrazo con el astro portugués, acompañado de un emoji cargado de todo el amor y el aprecio, en una nueva muestra de apoyo que confirmó la profundidad de la relación que une a las dos leyendas del conjunto blanco.

La publicación de Marcelo se convirtió rápidamente en el tema del momento entre los aficionados al fútbol de todo el mundo, al recibir miles de comentarios de los seguidores de Ronaldo, que vieron en el vídeo un mensaje de lealtad de un tiempo pasado.

Un apoyo que no cesa

Y no es la primera vez que Marcelo muestra públicamente su apoyo al «Don». Hace apenas unos días, el brasileño había compartido un mensaje anterior relacionado con el legendario goleador, para confirmar que lo que le une a Ronaldo trasciende los límites del terreno de juego.









Las raíces de esta relación excepcional se remontan a los años de gloria que la pareja vivió junta en el vestuario del Real Madrid, donde formaron un dúo inolvidable en la banda izquierda y contribuyeron juntos a liderar al conjunto blanco hacia una era dorada en la que conquistaron todos los títulos posibles, siendo parte fundamental de una de las generaciones más exitosas en la historia del club.

El apoyo de Marcelo llega en un momento en el que no cesa la avalancha de mensajes de amor y aprecio hacia Cristiano Ronaldo desde todos los rincones del mundo, de excompañeros, estrellas actuales y aficionados devotos, con lo que el brasileño vuelve a ponerse junto a su amigo, como si le dijera al mundo: «Estoy aquí, como siempre lo estuve en Madrid».







