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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vídeo: Mahib Abdelhadi pide perdón a Hamza Abdelkarim

H. Abdelkarim
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¿Qué dijo el periodista egipcio sobre el jugador de los Faraones?

Tras las críticas en redes, el periodista Mahib Abdel Hadi se disculpó con el joven futbolista Hamza Abdel Karim y aclaró que nunca quiso menospreciar su talento.

Todo empezó cuando el comentarista cuestionó el revuelo en torno al joven futbolista: «No veo nada que justifique esto. Marcó un gol con el filial, ¿de qué va todo esto? ¿Quién está detrás?».

Y añadió: «¿Por qué le exigimos más de lo que puede soportar, como si fuera a llevarnos a ganar el Mundial? Endrick, de la misma edad, marcó contra Egipto y no generó tanto revuelo».

Pidió perdón directamente a Hamza Abdelkarim.

En un vídeo en su cuenta de Facebook, afirmó: «Pido disculpas de forma clara y sincera si algún comentario, palabra o forma de expresarme se ha interpretado como una burla o un menosprecio hacia el jugador».

Y le dijo directamente a Hamza: «Si te he ofendido, lo siento y te deseo lo mejor; tienes la misma edad que mi hijo y nunca querría hacerte daño».

Explicó que su intención era técnica, no personal.

También pidió perdón a la familia y a los seguidores del futbolista, le deseó éxito con su club y la selección egipcia, y destacó que Hamza pertenece «a una nueva generación de talentos prometedores que merecen apoyo, lejos de presiones».

Abdelhadi recordó que su larga trayectoria en los medios deportivos siempre se ha centrado en el análisis técnico, no en menospreciar a ningún jugador, y concluyó: «Si mi expresión falló o el mensaje se interpretó mal, reitero mis disculpas».

Finalmente, reafirmó su respeto por la afición y valoró su compromiso con los jóvenes talentos que representan el futuro del fútbol egipcio.

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